Rassegna stampa – Pronti per il Cagliari: la Juve e Thiago si giocano tutto

Dalla sconfitta del Milan contro il Torino fino al match della Juve contro il Cagliari: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è domenica 23 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Sempre lui. Lautaro gol: l’Inter è prima in attesa del Napoli”. In taglio alto: “Toro spacca Milan”. A lato: “La tigre delle nevi”. In basso: “L’occasione della Juve. Motta scalda Vlahovic. A Cagliari per il 4o posto solitario” e “Gasp verso l’addio: Atalanta non rinnovo”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria dell’Inter: “Uno in più. Lautaro porta l’Inter in testa. Tocca a Lukaku”. In taglio basso: “Milan allo sbando”, “Gasp shock: Io non rinnovo”, “Sorpresa Thiago. Juve a Vlahovic” e “Brignone mostruosa. Goggia (4a) che rimonta!”.

Tuttosport

“Sballo TORO!”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la vittoria di Vanoli contro il Milan. In taglio alto spazio allo sci: “L’anno della tigre”. A lato: “Motta: Juve, io tiro dritto”. E ancora: “Stasera a Cagliari Thiago sotto esame ma irremovibile”. In basso: “Lautaro riporta l’Inter in vetta” e “Gasp, aria d’addio: Non rinnovo. Conte: Ancora a Napoli? Vedremo”. Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Thiago Motta: esonero? La Juve avrebbe già deciso <<<