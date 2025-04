Conte alla Juventus, annuncio da brividi sul futuro | News

In casa Juventus si continua a parlare di futuro e di quello che potrebbe succedere da qui a breve: il punto della situazione

Juventus, ecco le ultime novità sul fronte Antonio Conte

La Juventus continua a vincere e Tudor, vuole provare la rincorsa finale. Allo stesso tempo però in casa bianconera si guarda al futuro e si lavora su quello che potrebbe succedere sul fronte allenatore. Che – tutto lo lascia pensare – non sarà Igor. Il grande sogno è sicuramente quello che ci porta ad Antonio Conte, che sta asfaltando l’Inter con il suo Napoli. Con il quale è ad un passo dal vincere lo scudetto. Ecco, quella però potrebbe essere la sua ultima esperienza lontano da Torino.

Marcello Chirico, ai microfoni della emittente Netweek Sport ha rilasciato delle parole da brividi: “Io sono convinto che Antonio Conte andrà alla Juventus e Giorgio Chiellini, ex calciatore della Vecchia Signora, assumerà invece il ruolo di Direttore Sportivo“. Parole, queste, che fanno emozionare tutta la tifoseria. Ri-avere in bianconero il tecnico Salentino sarebbe un capolavoro. E un nuovo inizio. Anche secondo quelle che sono le indiscrezioni della nostra redazione – quelle di Juvenews.eu – non mancherebbe assolutamente la volontà da parte del mister. Vedremo. Intanto con lui in panchina anche la formazione verrebbe sconvolta: ecco come potrebbe diventare <<<