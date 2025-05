Rassegna stampa – Bologna in paradiso mentre la Juve pensa al mercato

Dalla vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna fino al mercato della Juve: tutte le principali notizie sui bianconeri e non solo

Oggi è giovedì 15 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti voi una buonissima giornata. Andiamo quindi alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Bologna in paradiso”. E ancora: “Milan, un’altra delusione. Conceiçao verso l’addio”. In alto: “Sinner, Musetti. Mercoledì da Leone”. In taglio basso: “Pedersen domina il Giro: tris a Matera”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria del Bologna in Coppa Italia: “Siamo dei”. E ancora: “All’Olimpico trionfa il club di Saputo: Milan ko (1-0)”. In taglio basso: “Bologna strepitoso: alza la Coppa Italia dopo 51 anni” e “Il Paradiso può attendere”.

Tuttosport

“Bologna paradiso”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge “Ndoye schiata il Milan: 51 anni dopo, 3a Coppa Italia”. In taglio alto spazio al mercato bianconero: “Kolo, gol per il mercato. E già si scalda Adeyemi” e “In ballo per la Juve non c’è soltanto la Champions League”. A lato: “Sinner si allena con Papa Leone. Magico Musetti, è semifinale!”. In taglio basso: “Porta Toro: Caprile prima scelta” e “Kimi lancia la sua Imola ispirandosi a Sinner: Che forza mentale!”. Nel frattempo arrivano novità importanti: inviata un’offerta ufficiale. Ecco a chi <<<