Rassegna stampa – Dal bilancio al prossimo mercato: Juve, conti in bilico

Oggi è martedì 19 settembre 2022

"Milan, tirati su", questo è il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. I rossoneri questa sera a San Siro scenderanno in campo per la prima giornata di Champions League, contro il Newcastle dell'ex Tonali. A lato spazio anche al Torino di Ivan Juric: "Toro boom".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Sognando Wembley". Inizia oggi il percorso in Champions League di Milan, Lazio, Inter e Napoli. In taglio basso spazio anche alla Juve e alla corsa scudetto: "Il vantaggio di Allegri". L'assenza dalle coppe e il solo impegno a settimana potrebbe essere decisivo per i bianconeri, soprattutto nella seconda metà di stagione.