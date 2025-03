Rassegna stampa – Disfatta: l’Atalanta domina e la Juve esce tra i fischi

Dalla sconfitta pesantissima contro l'Atalanta fino ai fischi dello Stadium e il futuro di Motta: tutte le notizie sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 10 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la pesante sconfitta dei bianconeri: “Dea spacca Juve. Atalanta travolgente, per lo scudetto è corsa a tre“. E ancora: “L’incubo di Motta disfatta storica: 0-4 che fischi allo Stadium e il 4o posto è a rischio”. In alto: “Dosso, l’oro mai vinto. Regina dei 60 metri” e Larissa: Salto, sogno, poi farò l’avvocato”. In taglio basso: “Lautaro e Calhanoglu a riposo per Gasp” e “Conte canta”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Una mattanza”. E ancora: “Juve umiliata da Gasperini: 0-4 e fischi” e “Atalanta padrona allo Stadium: lezione a Motta e -3 dall’Inter”. In alto: “Anema e core”. In taglio basso: “Paris infinito, raggiunge il mito Thoeni”.

Tuttosport

“Basta così”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la disfatta bianconera. E ancora: “L’umiliazione con l’Atalanta può costare la panchina a Motta” e “Se si azzera l’esperienza”. In basso: “Sulle spalle di Big Rom: Inter siamo qui”, “Toro, come buttare sogni e entusiasmo”, “Oro e record. Dosso, bella lì” e “Paris eguaglia il mito Thoeni”. Nel frattempo la Juve è vicinissima a un colpo: affare in chiusura <<<