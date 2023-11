Rassegna stampa: alle 18 Juventus in campo contro il Cagliari

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport gioca nella sua prima pagina sulla sfida a distanza tra Juventus e Inter. "Inter chiamata Scudetto" il taglio alto del giornale, con il focus sulla sfida contro il Frosinone di domani. "Ma in testa andiamo noi" continua poi in basso, con riferimento alla partita della Juventus contro il Cagliari di oggi, che potrebbe portare, in caso di vittoria, i bianconeri temporaneamente in testa.