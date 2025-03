Rassegna stampa – Agnelli-Juve: tutto smentito. Continua la caccia al dopo Motta

Dalle smentite sul ritorno di Agnelli fino alla ricerca del sostituto di Motta: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 13 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Siamo tornati. Calhanoglu e Thuram decisivi in Champions, pronti per l’Atalanta. L’Inter ha ritrovato due protagonisti per la volatona finale”. A lato: “Il Milan di Max”, “Caso Maradona. Il figlio accusa: È omicidio”, “Missione Europa” e “Viola, c’è Kean per la rimonta”. In basso: “Rigori da brividi. Va avanti il Real”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la dirigenza della Juve: “Non torna. Exor fa chiarezza: Agnelli-Juve, voci senza riscontro”. E ancora: “La Holding di famiglia esclude possibili riassetti societari”. In alto: “Ancelotti infinito”. A lato: “Dybala: Voglio un trofeo”, “La mia vita dedicata ai giovani”, “Carica Lazio, Castellanos più 40000” e “Palladino: Qui conta solo la Viola”.

Tuttosport

“Gasp, mossa Roma. Juve, sale Mancini”, questo il titolo di Tuttosport che apre con le novità sulle panchine. E ancora: “Si valuta il dopo Motta. I giallorossi hanno sondato il tecnico dell’Atalanta: nuovi contatti con l’ex ct, subito disponibile”. Sotto: “Agnelli fake, sogni e realtà“. In alto: “Casadei, tre no dal Toro”. A lato: “Guler-Paz. Inter, sono affari Real” e “La verità di Diego e la pietà offesa”. In basso: “È sempre Carlo-party. Psicodramma Atletico”, “Lazio, Roma e Viola. L’en plain è possibile” e “Brignone, la pista di casa per l’apoteosi”. Nel frattempo arriva un colpo di scena per Kolo Muani: poco fa… <<<