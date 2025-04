Calciomercato Juventus, scambio clamoroso: Vlahovic in cambio di...

La Juventus lavora in sede di calciomercato. C'è una voce che parla di un possibile scambio (clamoroso) con il cartellino di Vlahovic

Eppur si muove, il calciomercato della Juventus. Il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, mentre vigila sul nuovo corso targato Igor Tudor, sta già programmando la stagione che verrà. Lo sta facendo, ovviamente, in ottica di mercato tra giocatori da cedere e giocatori da acquistare. Non sarà una vera e propria tabula rasa, ma poco ci manca. La delusione per il naufragio del progetto Thiago Motta è cocente, nessuno si aspettava di alzare trofei fin da subito per carità, ma nemmeno ci si aspettava una arrendevolezza tale da mettere la squadra fuori da ogni obiettivo già a gennaio. Si riparte, quindi, da questa amarezza per trasformarla in carica. Una carica per ripartire alla grande e farlo a partire da un grande calciomercato. Obiettivi e nomi non mancano di certo, ma andrà capita di volta in volta la fattibilità di ogni operazione. Ad esempio, ce n’è una molto concreta che potrebbe vivere una svolta inaspettata.

Juventus: clamoroso scambio di calciomercato in vista

Sappiamo ormai da settimane che la Juventus ha messo nel mirino, per rinforzare il suo centrocampo, Sandro Tonali. L’ex Milan piace da pazzi ed è visto come il nome giusto per un salto di qualità della mediana bianconera. Una mediana spesso povera di guizzo offensivo e di sostanza difensiva. Tonali colmerebbe ambedue le lacune, essendo un giocatore capace di abbinare con qualità le fasi di gioco. La notizia nuova è – riporta Calciomercato.it – che nella trattativa potrebbe rientrare anche il cartellino di Dusan Vlahovic. Come cappiamo, l’attaccante serbo è in uscita e, valutato 30 milioni di euro, potrebbe essere messo sul piatto per arrivare al centrocampista ora in Premier League. È una idea concreta e interessante che, rinforzata da un ricco conguaglio, potrebbe decisamente far vacillare la dirigenza del Newcastle. La Juventus si muove e punta Tonali: attenzione ai prossimi passi. E sempre parlando di Juve, occhio: sta circolando una voce importante rispetto a Tudor <<<