Rassegna stampa – Koop si prende la Juve

Da Koopmeiners e la Juve fino alla Nazionale di Luciano Spalletti: tutte le principali novità di giornata sui bianconeri

Oggi è domenica 8 settembre 2024 e tutta la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Serie A è in pausa, pronta a lasciare spazio alle nazionali. L’Italia di Spalletti dopo la vittoria contro la Francia si prepara ora a sfidare Israele, match in programma domani alle 20:45. Andiamo alla scoperta di tutte le principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con Sinner in finale degli US Open di tennis: “Ve la do io l’America”. In taglio alto spazio alle paraolimpiadi: “Oro e lacrime”. A lato un’intervista esclusiva al presidente della Fiorentina Commisso: “La mia Viola forte e sana”. In basso spazio agli Azzurri: “Spalletti fa centro. Tonali-Frattesi e il play Ricci. E l’Italia ritrova il gioco”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “L’uno rosso”. Il riferimento è sempre a Sinner, che questa sera sfiderà Fritz nella finale degli US Open. A lato: “Friedkin: puntata Champions”, “Baroni rinforza la Lazio” e “Chapeau: è un’altra Nazionale“. In taglio basso spazio alla MotoGp: “Misano, pole di Bagnaia ma la Sprint è di Martin”.

Tuttosport

“Sinner Italy”, questo il titolo di Tuttosport. A lato: “Viva l’Italia di Tonali&Ricci. È caso Maignan“, “Martin Scappa. Misano rivuole Bagnaia al top” e “Caironi d’oro ma dramma della Sabatini”. In basso: “Così Koop si prende la Juve” e “Il tifo Toro: Vai Vanoli, via Cairo!”.