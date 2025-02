Rassegna stampa – Verso Como-Juve: Motta punta ancora su Kolo

Dalla sconfitta dell'Inter fino alla sfida della Juve contro il Como: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è venerdì 7 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta dell’Inter nel recupero della 14a giornata di Serie A: “Inter fatta Viola”. In taglio alto: “Brignone argento per 10 centesimi. Goggia riprovaci”. A lato: “Milan, super coppia. Il futuro del Diavolo è Gimenez-Felix. C’è già il piano per tenere Joao”. In taglio basso: “Motta non cambia. Ancora Kolo Muani per la scalata Juve”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Violati”. E ancora: “Inter asfaltata da mezza Fiorentina. Napoli, grazie Kean”. In alto: “Mondiali, Brignone argento magico: Ho fato gas. Goggia 5a”. In basso: “Juve, uno alla volta. Motta stasera a Como (20:45): Kolo Muani favorito”, “Ranieri lancia la nuova Roma a Venezia”, “Il Bologna va avanti con Sartori” e “Punite il Real. Bufera in Spagna”.

Tuttosport

“Kolo tira Vlahovic”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Ore 20:45 Como-Juve. Motta ripunta su Muani però esalta il serbo: Atteggiamento impeccabile”. In taglio alto: “Inter choc, Conte gode”. In basso: “4 maggio, altra marcia per il Toro: No Cairo” e “Fede no limits. Argento d’oro!”. Nel frattempo la Juve ha prenotato un colpo: arriva a giugno <<<