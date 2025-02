Mercato Juve | Colpo prenotato, è fatta: “Arriverà a Giugno!”

In casa Juventus ci si sta muovendo per la costruzione di una rosa sempre più importante. Le ultime voci parlano molto chiaramente...

Calciomercato Juventus, colpo vicinissimo? Giuntoli si sta muovendo

La Juventus si muove con anticipo con largo anticipo sul mercato e a quanto pare, avrebbe già messo le mani su David Hancko, difensore centrale classe 1997 del Feyenoord e della nazionale slovacca. A riportare la notizia è in anteprima è Calciomercato.com, secondo cui il club bianconero avrebbe praticamente definito l’operazione. O almeno, sarebbe ad un passo dal farlo. Il calciatore è stato – secondo tutte le indiscrezioni – corteggiato a lungo durante la sessione invernale di mercato, Hancko dovrebbe arrivare a Torino nella finestra estiva per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Il difensore slovacco firmerà un contratto quinquennale con la Juventus, percependo un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Un colpo mirato per rafforzare il reparto arretrato, con la società che continua a investire su giocatori affidabili e già pronti per il calcio di alto livello. Con l’arrivo dello slovacco, il club bianconero punta a rinforzare una difesa che in questa stagione ha mostrato qualche fragilità, soprattutto in termini di alternative ai titolari. L’operazione conferma la strategia della Juventus di programmare con largo anticipo il proprio futuro, evitando aste estive e garantendosi elementi di valore prima della concorrenza. Detto ciò, sempre parlando di Juve, occhio: i bianconeri starebbero lavorando a 3 colpi pazzeschi <<<