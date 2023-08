Rassegna Juve – si intensificano i contatti con il Chelsea

Le principali notizie in edicola oggi sulla Juventus di cui parlano i maggiori quotidiani sportivi italiani

Oggi è martedì 8 agosto 2023. La Juvesi è riunita ieri alla Continassa per il primo allenamento dopo il ritorno dalla tournèe negli Stati Uniti.

"Tutti dicono Vlahovic"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport, mette in mostra la volontà dei tifosi della Juventus nell'ambito del possibile scambio tra Vlahovic e Lukaku. La rosea ha intervistato venti tra ex calciatori e tifosi illustri della Juventus, che hanno dato il loro parere sull'affare di mercato di cui si parla da giorni. "Ma Allegri vuole Rom", continua il titolo, sottolineando come la volontà dell'allenatore bianconero sia quella di prendere il belga.