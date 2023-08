Rassegna Juve | Riparte la Serie A ma i bianconeri pensano al mercato

La Gazzetta dello Sport

"Voglia di gol. Napoli e Inter danno il via a un super campionato", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Alle 18.30, infatti, avrà inizio la Serie A 2023/2o24. Sulla Rosea spazio anche per la nazionale che ha annunciato Spalletti come nuovo Commissario Tecnico.