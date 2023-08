Juventus: il Sassuolo chiude per Berardi e lo toglie dal mercato

Il calciatore della squadra neroverde sembrava vicino al passaggio in bianconero ma gli emiliani hanno deciso di toglierlo dal mercato

La Juventus sembrava aver trovato l'ultimo rinforzo da perseguire in questa ultima parte di mercato; ma le strade che portano al matrimonio tra Berardi e la vecchia Signora non sembrano destinate ad incrociarsi. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il Sassuolo avrebbe deciso di togliere il giocatore dal mercato , ponendo fine a qualsiasi inizio di trattativa potesse iniziare.

L'attaccante classe 1994 resterà quindi in Emilia a disposizione di Dionisi anche per la prossima stagione; continuando la sua storia in neroverde, iniziata nelle giovanili del Sassuolo, club con ul quale ha collezionato 351 presenze e 133 reti.