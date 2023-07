Rassegna Juve – La scelta di Lukaku in attesa di Vlahovic

Tutte le principali notizie del giorno in casa Juve: Lukaku al centro delle voci di mercato

Oggi è sabato 15 luglio 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Il ritiro dei bianconeri prosegue: sullo sfondo la partenza della tournée americana. Dopo l'esclusione di Bonucci e McKennie dalla rosa di Allegri , si pensa al mercato in attesa della sentenza Uefa. Il tema del momento è l'intrigo tra l'Inter e la Juventus per Lukaku.

Lukaku, che pasticcio

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a tener banco oggi è la vicenda legata al centravanti del Chelsea, Romelu Lukaku. L'Inter ha raggiunto l'accordo con i Blues (per 40 milioni di euro), ma il voltafaccia dell'attaccante lascia tutti senza parole. Intanto il belga prende tempo: Juve in pressing.