Rassegna Juve – Bonucci fuori rosa. Addio Superlega

Frattura Bonucci

"La comunicazione ufficiale è arrivata oggi (ieri ndr): secca e diretta, in un incontro in presenza che è avvenuto nel tardo pomeriggio". L'ultima parte della giornata di ieri è stata ricca di notizie importanti in casa Juventus. La notizia dell'esclusione di Leonardo Bonuccidalla rosa della prossima stagione ha scosso il mondo bianconero, prendendosi la prima pagina in tutti i quotidiani sportivi. I dirigenti Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno raggiunto l'ormai ex capitano della Juve per comunicare la scelta della società. Lui, così come Weston Mckennie, non faranno parte della spedizione che partirà nei prossimi giorni per la tournée di amichevoli. Lunedì Bonucci potrà riprendere gli allenamenti allenandosi individualmente.