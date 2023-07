Rassegna Juve – Milinkovic, Pogba e Lukaku: l’Arabia ci prova

Intrigo Lukaku

"Lukaku, c'è un euro tra l'Inter e la Juve", questo il titolo in prima pagina nel Corriere dello Sport in edicola oggi. "Il futuro del belga diventa un intrigo, ma adesso oltre agli arabi spunta il PSG". Spazio anche per la squalifica di Agnelli: "Agnelli, altra stangata: 16 mesi di squalifica e 60000 euro di multa per il caso stipendi".