Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, dovrà scontare altri 16 mesi di inibizioni per l'inchiesta Prisma, oltre ad una multa.

L'inchiesta Prismaè terminata per la Juventus, che ha ottenuto il patteggiamento qualche settimana fa. La querelle giudiziaria è finita, ma non per Andrea Agnelli, ex presidente dei bianconeri, che non ha voluto trovare un accordo ed è ancora in attesa del verdetto.