Mercato Juve, Lotito: “Milinkovic-Savic ha chiesto di andare via”

Ore caldissime per Sergej Milinkovic-Savic . Il giocatore, dopo 8 anni alla Lazio sarebbe in procinto di lasciare la squadra. Non per la Juventus però, che lo segue da lunghissimo tempo , ma per il campionato saudita. A confermare la volontà di cambiare aria da parte del giocatore ci ha pensato lo stesso presidente del club biancoceleste Claudio Lotito .

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Tag24: "Non so se c’è l’offerta dall’Arabia. Mi hanno detto che c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società.Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria, Perché va via? Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi".