Rassegna Juve – Lukaku, Vlahovic e Pogba: giorni di fuoco

Troppi esuberi

Dopo 1 mese di stop la Juve si prepara a tornare in campo, ma tra nuovi acquisti, riscatti e ritorni dai prestiti Allegri alla Continassa si ritroverà a gestire una rosa lunghissima. Per questo La Gazzetta dello Sport titola: "Tanta, troppa Juve. Allegri e Giuntoli al via con la rosa extralarge: chi resta, chi rischia".