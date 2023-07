Juve, Giuntoli incontra Pogba: per il francese saranno mesi fondamentali

L'ipotesi addio della Juve poco praticabile

Legate alle condizioni fisiche del giocatore, ci sono poi anche motivazioni del giocatore, almeno apparentemente alte. La voglia di riscatto di Pogba sembra messa fuori discussioni, ma l'aspetto psicologico dopo numerosi problemi fisici sarebbe invece da tastare. La Juventus è d'altronde chiamata a non dare per scontato il fatto di puntare su un giocatore dopo quanto accaduto. Se Pogba tornasse in buone condizioni fisiche, il centrocampo bianconero potrebbe avere un salto di qualità non indifferente, ma così non fosse andrebbero fatti alcuni ragionamenti. Il problema della Juve è che l'ipotesi cessione rischia di essere un ipotesi poco percorribile. Difficilmente un club europeo potrebbe decidere di scommettere su un giocatore non integro e che non darebbe garanzie fisiche. L'alternativa Arabia Saudita invece non sarebbe risaputo se potrebbe essere di gradimento del giocatore. Di fronte a tale scenario, la cessione in estate di Pogba sarebbe da escludere, rimandando la valutazione fra sei mesi.