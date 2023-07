Rassegna Juve – Lukaku e non solo: rebus in attacco

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi in taglio laterale titola: "Pogba, anno flop? No, d'oro". Il francese ha guadagnato 50000 euro per minuto giocato, più di Messi e Neymar. La proposta della Rosea è semplice: per rimanere il francese dovrebbe accettare un corposo taglio dello stipendio.