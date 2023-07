Juve, Jonathan David è il primo nome sulla lista di Giuntoli

David obiettivo numero uno di Giuntoli in caso di cessione di Dusan Vlahovic: la Juve tenta l'affondo

La Juve è alla ricerca del sostituto di Vlahovic, in attesa di capire le sue mosse. Cristiano Giuntoli starebbe sondando il terreno per dare ad Allegri un nuovo centravanti. Nel dettaglio, stando a quanto riporta oggi Tuttosport, il nuovo ds avrebbe puntato Jonathan David del Lille (ex club di Osimhen).