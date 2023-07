Juve, i retroscena della querelle Lukaku tra Inter, Milan e Madama

La questione Romelu Lukaku ha tenuto banco nelle ultime settimana. Il centravanti belga era molto vicino al ritorno all' Inter , ma la trattativa con la Juve non è andata giù al club nerazzurro, che ha interrotto le negoziazioni.

Ma, al di sotto della questione c'è molto di più, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport: "Ha giocato su più tavoli: ha chiamato il Milan e la Juventus, ovvero le due squadre rivali per definizione dell’Inter. Ma qui un altro retroscena può essere utile per capire quanto l’Inter oggi ritenga impossibile una marcia indietro.

Come fidarsi ancora di una persona che fino a tre giorni prima del voltafaccia e del giochino scoperto dai dirigenti dell’Inter, agli stessi dirigenti inviava via whatsapp un report giornaliero dei suoi allenamenti in vacanza al mare, con tanto di foto e video allegati? Diceva e mostrava di sudare per l’Inter: così non era, l’hanno dimostrato i fatti. E così non potrebbe essere nuovamente".