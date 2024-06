Rassegna stampa – Pazza idea Retegui: Motta lo vuole alla Juve

Dal calendario dell'Italia a Euro2024 fino all'ultima idea di mercato di Thiago Motta: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 27 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: “Lukaku apre: Milan io ci sono”. In alto novità sull’Italia: “Siamo dalla parte giusta”. A lato: “Effetto Conte”. In taglio basso: “Preso Martinez. Doppia Inter con 22 titolari”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Decido io“. Il riferimento è a Conte e al suo arrivo al Napoli. In basso spazio all’Italia: “Lucio, tre cambi”.

Tuttosport

“A Thiago piace Retegui”, questo il titolo di Tuttosport. I bianconeri starebbero pensando all’attaccante del Genoa per potenziare l’attacco. In alto spazio al Napoli: “Qui comando io!”. A lato: “Mattia, Del Piero e una festa da pazzi”. In basso: “Il Toro a Vanoli: via solo un big”.