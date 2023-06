Rassegna Juve – Dalla definizione dei ruoli alle trattative

Corriere dello Sport: "Juve, i giorni della verità"

Il Corriere dello Sport parla invece della definizione dei programmi e dei ruoli. A partire dalla certezze, la società può contare in pieno sul suo Amministratore Delegato: Maurizio Scanavino infatti gode della piena fiducia di John Elkann su tutti i fronti. Per quanto riguarda il capitolo Allegri, il tecnico ha più volte ripetuto di voler proseguire sulla panchina bianconera fino alla scadenza del contratto nonostante le offerte insistenti (e consistenti) dall'Arabia Saudita (da 90 a 300 milioni di dollari per tre stagioni). Infine sul 'rebus Giuntoli' come si legge oggi: si narra addirittura di un’offerta scritta, ma le parti smentiscono. Intanto il dirigente toscano potrebbe trattare con ADL l’uscita anticipata il prossimo giovedì 29 giugno. In caso di fumata nera la Juve continuerà con Giovanni Manna, fresco di promozione dalla NextGen. Per quanto riguarda poi Francesco Calvo, come ha spiegato lo stesso AD a Sky, a luglio tornerà a interessarsi di marketing e dello “storico”, aggiungendo alle funzioni originarie quella di dirigente di connessione tra la società e la Continassa.