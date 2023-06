Ceccarini: “La Juventus è fiduciosa di rinnovare il contratto a Rabiot”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha detto la sua a tuttomercatoweb, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Infine Juventus e Napoli. Il club bianconero è ormai in dirittura d’arrivo per Timothy Weah. La società bianconera però è in attesa di capire cosa succederà con Rabiot . L’offerta di rinnovo è per un anno, indicativamente alle stesse cifre attuali. La Juventus è molto fiduciosa. Il Napoli è invece alle prese con il futuro di Kim, che potrà essere acquistato tramite il pagamento della clausola rescissoria tra il 1 e il 15 luglio. Danso poteva essere una delle alternative ma non convince fino in fondo. Per questo ultimamente è salita la candidatura di Schuurs del Torino.

E veniamo all’Inter. Si registrano passi avanti anche sul fronte del difensore centrale. Il club nerazzurro ha in pratica in mano Bisseck ma non ha intenzione di fermarsi qui. Viste le difficoltà ad arrivare a Chalobah, Marotta e Ausilio sono vicini a chiudere anche per Azpilicueta. Lo spagnolo ha ancora un altro anno di contratto con il Chelsea ma la sua volontà è quella di andare via. E per questo sta trattando con la società inglese la risoluzione contrattuale. Non appena si sarà liberato, firmerà un biennale con l’Inter. Per quanto riguarda Brozovic ad oggi la possibilità più concreta è quella dell’All Nassr. Infine la questione Onana. Iil suo agente Nel giorni scorsi è stato in Inghilterra per parlare con i dirigenti del Manchester United, che sono fortemente interessati. Se De Gea dovesse partire, la prima scelta sarebbe proprio lui. Per prendere Onana servono però almeno 50 milioni di euro.