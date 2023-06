Arthur, l’ingaggio blocca le trattative della Juve: rescissione extrema ratio

Un momento non semplice per la carriera di Arthur. L'ex Barcellona, arrivato alla Juventus in pompa magna dopo un lungo corteggiamento bianconero nel 2020, starebbe affrontando un lungo momento buio. Alla Vecchia Signora, il giocatore ha steccato nonostante sia sceso in campo per 63 volte in due stagioni. Ancora peggio è andata al Liverpool, nel quale il brasiliano è sceso in campo solo in 4 occasioni. Al club dei Red Devils, che avrebbero potuto esercitare il diritto di riscatto su di lui, non è sfiorata neppure l'idea di esercitare tale opzione. E ora, di ritorno alla Juventus, con ancora Massimiliano Allegri alla guida tecnica, le sue possibilità di permanenza sarebbero attorno allo zero.