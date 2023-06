Rassegna Juve – I bianconeri aspettano Giuntoli: ore decisive

Tuttosport: "Milinkovic, fuori uno"

Per accogliere il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, la Juve deve fare 'spazio' in rosa. Per questo oggi Tuttosport si focalizza sulle cessioni di Denis Zakaria (il West Ham ha proposto 18 milioni di euro: Manna torna a Londra per trattare), Arthur e McKennie. Dalla Saudi League arriva un'offerta per Paul Pogba, ma il francese (almeno per ora) resterà a Torino. La Juve -dopo l'arrivo di Weah- insiste per Parisi: discorsi aperti tra Juve ed Empoli. Anche Tuttosport infine si concentra sul nodo Giuntoli: se ADL non lo libera entro oggi si rimanda tutto al prossimo anno.