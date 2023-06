Padovan sull’ex Juve Pirlo: “Non credo che diventerà un grande allenatore”

La nuova Sampdoria ha affidato ad Andrea Pirlo la guida della squadra per il prossimo campionato di Serie B. Per il Campione del Mondo 2006 e leggenda di Milan e Juventus, si tratta di un ritorno su una panchina italiana dopo l'esperienza in bianconero di due anni fa. Sull'esperienza in panchina di Pirlo ha parlato anche Giancarlo Padovan nel suo editoriale per calciomercato.com. Il giornalista, pur non dichiarandosi un suo grande estimatore nel ruolo di allenatore, riterrebbe corretta l'idea di ripartire da una realtà come la Sampdoria. L'ex direttore di Tuttosport ha esordito così: "Non mi sorprende la carriera all’incontrario di Andrea Pirlo. Ha cominciato da una grande, è stato fermo un anno, è andato in Turchia, adesso rientra alla Sampdoria in serie B. C’è chi mi dice: non è l’unico. Prendi, per esempio, Filippo Inzaghi. Ma non è così: Inzaghi aveva allenato la Primavera, vincendo pure, prima di salire nel Milan della Serie A. Pirlo no".