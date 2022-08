Juve, si allontanano Raspadori e Milenkovic: la situazione

Mentre la squadra è al lavoro sul campo in vista dei prossimi impegni (domenica a Tel Aviv l'amichevole contro l'Atletico Madrid, poi nella serata di Ferragosto il debutto in campionato contro il Sassuolo), la dirigenza della Juventus sta continuando a muoversi su diversi tavoli per completare un mercato che è giunto alle fasi decisive. Dopo il summit con Massimiliano Allegri, sono state delineate le strategie per completare la rosa, individuando i ruoli chiave in cui c'è la necessità di rinforzarsi. Se come ala/esterno il favorito è Filip Kostic, c'è ancora da lavorare per trovare i profili giusti in altri ruoli.