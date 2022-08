Juve, confermato incontro con Kostic. Poi l’affondo con l’Eintracht

Secondo Gianluca Di Marzio c'è la conferma dell'incontro con gli agenti del giocatore. Poi si cercherà di trovare l'accordo con i tedeschi.

Dopo la festa di ieri in occasione della tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa, in cui la Prima Squadra ha battuto per 2-0 l'Under 23 con le reti di Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci, oggi la squadra si è ritrovata alla Continassa per continuare il lavoro in vista dei prossimi impegni: l'amichevole di domenica a Tel Aviv contro l'Atletico Madrid e poi il debutto in Serie A allo Stadium contro il Sassuolo, nella serata di Ferragosto. Ma al lavoro dei giocatori sul campo, corrisponde quello della dirigenza sul mercato. L'incontro di mercoledì con Massimiliano Allegriè servito ai vertici della Juventus per definire le linee guida per completare la rosa. E una delle richieste più urgenti del tecnico è stata un'ala e il nome in pole è quello di Filip Kostic.

L'esterno serbo è l'obiettivo più caldo al momento. Come riferito da Gianluca Di Marzio, è confermato l'incontro in queste ore con gli agenti del giocatore per trovare l'accordo sul contratto. Questione di dettagli, con Kostic che ha già espresso il suo gradimento a un eventuale trasferimento a Torino. Una volta trovata l'intesa, la Juve poi andrà a trattare con l'Eintracht Francoforte per limare la distanza sulle cifre per il cartellino del giocatore. I tedeschi nel corso delle ultime settimane hanno tenuto duro, rifiutando le proposte del West Ham, ma c'è fiducia per un accordo intorno ai 15 milioni di euro.

Il serbo sarebbe un elemento prezioso per il tecnico bianconero, perché capace di giocare da esterno in un tridente d'attacco, laterale di centrocampo in un 4-4-2 o a tutta fascia con la difesa a tre. Nel frattempo, questa sera prenderà il via la Bundesliga e ad aprire le danze sarà proprio l'Eintracht Francoforte, che se la vedrà con i campioni in carica del Bayern Monaco. Da quanto filtra, Kostic sarà regolarmente in campo: un'occasione in più per conoscere meglio un probabile futuro giocatore bianconero.