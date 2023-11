Ranocchia: “Ritorno alla Juve? In estate si vedrà. Allegri un vincente”

Intervistato da Tuttosport il centrocampista bianconero in prestito all'Empoli Filippo Ranocchia ha parlato del possibile ritorno alla Juve

Intervistato da Tuttosport il centrocampista della Juve in prestito all'Empoli Filippo Ranocchia ha detto: "Le seconde squadre sono preziose per i club, ma pure per chi vi fa parte: ti senti vicino alla prima squadra e rispetto alla Primavera vivi un’esperienza professionale superiore, giocando contro avversari esperti e con le pressioni del calcio vero. Chiellini era il mio punto di riferimento, Giorgio stava sempre vicino a noi giovani. Si è creato un buon anche rapporto con Locatelli".