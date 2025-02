Ranocchia: "Juve? Ancora non ho capito il progetto..."

Andrea Ranocchia, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida di domani.

Andrea Ranocchia, ex calciatore dell’Inter, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Sono devoto a San Francesco e alla causa Inter. L’Inter è molto più forte del Napoli. La vedono in flessione? Leggo che criticano il mercato, ma serve a migliorare la rosa. Ma come la migliori quella dell’Inter? È forte nelle prime e nelle seconde linee. Cambiare per cambiare non ha senso: sai cosa lasci ma non sai cosa puoi trovare”.

Sulla Juve

“Alla Juve devi vincere, vincere e ancora vincere. Lo impone la storia del club. La Juve non la cambi, è lei che cambia te. Io non ho ancora capito quale sia il futuro di questa squadra, quale il progetto, cosa o chi li abbia spinti a fare quel mercato e dove vogliano arrivare. Alla Juve serve gente da Juve. Thiago è speciale, spero che gli sia dato il tempo e il materiale”. Intanto ecco le parole di Boninsegna<<<