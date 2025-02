Candreva: "Juve-Inter? Entrambe si giocano molto..."

Antonio Candreva, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita contro l'Inter di domani sera.

Antonio Candreva, calciatore e doppio ex di Juventus ed Inter, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport, parlando anche del match. Ecco le sue parole: “Spero vinca l’Inter. Mi aspetto una partita tosta e, anche se le due squadre lottano per obiettivi diversi, entrambe si giocano molto. L’Inter sta facendo bene da anni: con Inzaghi mostra un ottimo calcio, ha vinto uno scudetto, altre coppe e ha sfiorato la Champions. Adesso punta a conquistare il secondo tricolore di fila e a Torino vuole lanciare un messaggio al Napoli, indipendentemente da quello che sarà il risultato della formazione di Conte contro la Lazio”.

Sulla Juve

"La Juve, invece, è in fase di ricostruzione con l'arrivo in panchina di Motta e punta a garantirsi un posto nella prossima Champions dopo che ormai ha accumulato un margine troppo ampio dalla vetta della classifica. Il fatto che i bianconeri giochino davanti al loro pubblico contro la rivale storica per loro sarà un grande stimolo, ma mi aspetto un'Inter molto attenta e concentrata perché sa quanto potrebbero pesare i tre punti in palio".