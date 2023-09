Ranking Uefa: la Juve mantiene il 12° posto nonostante l’esclusione

La UEFA ha da poco reso noto il ranking aggiornato dopo i match di martedì e mercoledì di Champions League, che ha visto impegnate Lazio e Milan per prime. Oggi andrà in scena l'Europa e la Conference League con i match di Fiorentina, Atalanta e Roma. Nonostante l'esclusione dalle Coppe, la Juve resta comunque la seconda squadra italiana – al 12esimo posto in classifica– dietro all’Inter (che ieri ha fatto 1-1 a San Sebastian contro la Real Sociedad), all'8° posto e davanti, oltre al City, hanno anche Bayern, Real, Psg, Chelsea, Liverpool e Manchester United. Subito dopo i bianconeri si trova la Roma, con lo stesso coefficiente Uefa (pari a 80.000); mentre il Napoli Campione d'Italia, si piazza al 16° posto dopo l'1-0 contro il Braga. Ancora, tra le italiane, Atalanta 27° e Milan al 32° posto. Lazio al 39° posto e infine Fiorentina al 76° posto.