Calciomercato Juve | Giuntoli scatenato: “Ecco chi sta trattando” / News

Giuntoli sembra essere già al lavoro per quel che concerne il calciomercato della Juventus del prossimo anno

Altro che chiacchiere: Giuntoli è già al lavoro in sede di calciomercato per quel che riguarda il futuro della Juventus. Stando alle indiscrezioni che circolano da qualche giorno, il dirigente Juventino ha messo in agenda tutta una serie di operazioni che sono senza dubbio la dimostrazione di come voglia provare a costruire una rosa, quella della Juve del futuro, che possa essere sempre più solida e competitiva. Mettetevi comodi, perché all'interno di questo articolo faremo il punto della situazione su tutta una serie di operazioni alcune delle quali davvero importanti.

Juventus News: Giuntoli al lavoro — La prima questione di cui vogliamo parlare è interna. E riguarda il rinnovo di contratto di due calciatori. Il primo è senza dubbio Rabiot. Stiamo parlando di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni e che potrebbe essere il fulcro del centrocampo bianconero anche per il prossimo futuro. Da qui, l'esigenza di blindarlo. E di prolungarli il contratto. Al momento, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è tutto in bilico. Non ci sono aggiornamenti né positivi né negativi. Ma qualcosa, potrebbe muoversi da qui a breve.

Poi c'è la questione legata a Chiesa. Il calciatore è attenzionato in Premier League e per questa ragione potrebbe arrivare alla Continassa - nei prossimi mesi - qualche offerta piuttosto interessante, capace di far vacillare la proprietà. Anche per questa ragione, Giuntoli vuole blindare il ragazzo. Se dovesse mai esserci un addio, dovrebbe arrivare a cifre clamorose. E allora, andiamo avanti con la notizia di mercato riguardante due possibili colpi in entrata.

Stando a quanto abbiamo raccolto con la nostra squadra mercato, Berardi è ancora un obiettivo. Non solo per il prossimo anno, ma anche per gennaio. A quanto ci risulta, infatti, Giuntoli starebbe lavorando per provare a trovare una quadra per portare l'attaccante del Sassuolo a Torino subito, il prima possibile. Il colpo, a quanto pare, sarebbe stato solo rimandato. Una ragione in più per credere ad un possibile affondo a gennaio. Ma c'è di più. Nel mirino, sempre per l'attacco, ci sarebbe Victor Boniface. Il classe 2000 è in forza al Bayer Leverkusen e sarebbe attenzionato anche dal Manchester City. Ad oggi vale "solo" 12 milioni di euro. Giuntoli, starebbe pianficando un assalto per provare a strapparlo a Guardiola. E qualche possibilità, c'è. Detto questo, sempre parlando di futuro e di Juventus, occhi bene aperti: Giuntoli ha in mente anche un altro colpo da paura in mezzo al campo <<<

