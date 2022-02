Ranieri: “Occhio al Villareal ma mi fido di Allegri. Vlahovic già un leader”

L'allenatore ha parlato della sfida dei Champions League che vedrà i bianconeri impegnati la settimana prossima contro il Villareal nella gara di andata degli ottavi

L'ex tecnico del Watford, passato anche per la panchina della Juventus, Claudio Ranieri , ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, della Juventus e della Champions League che la settimana prossima vedrà i bianconeri scendere in campo contro il Villareal : "Occhio al Villarreal: giocare contro le spagnole non è mai facile . Ma ora c’è anche Vlahovic, che pur essendo giovane è già un leader. In generale, comunque, mi fido di Allegri".

Il tecnico ha poi parlato della sfida di questa sera dell'Inter: "Il Liverpool, soprattutto all’inizio, non era quel rullo compressore che pare tornato ad essere. Può capitare che gli impegni ravvicinati o qualche giocatore non al massimo della forma alla fine porti la squadra ad accusare una flessione. Tra l’altro, se esamina le statistiche di quelle partite, vedrà che i Reds hanno dominato per tiri in porta e possesso palla. Adesso, però, è tutta un’altra storia. Mi paiono in gran forma, ma non è chiuso il pronostico. Le possibilità di qualificazione sono al cinquanta per cento. I nerazzurri hanno esperienza, giocano a due tocchi e possono uscire dal pressing aggressivo che gli inglesi sanno portare. Il segreto, secondo me, è far girare velocemente la palla per trovare spazi, innescando poi attaccanti formidabili come Dzeko, Lautaro o Sanchez".