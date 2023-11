Ranieri: “La Juve non ha ancora potuto usare tutto il potenziale d’attacco”

Claudio Ranieri ha parlato della Juve di questa stagione: per il tecnico non si sarebbe ancora visto tutto il potenziale offensivo bianconero

"Sono due squadre eccellenti, Allegri ancora non ha potuto fare il massimo con l'attacco, perché un infortunio, e questo e quell'altro, adesso si sta riprendendo Chiesa e Chiesa abbiamo visto di che pasta è fatto, non lo possiamo scoprire adesso, è sempre stato così dai tempi della Fiorentina. Invece l'Inter è un orologio a perfezione, che va a mille all'ora. Però io dico sempre che la Juventus non avendo le competizioni europee, a marzo e ad aprile sarà molto più fresca. E recuperando chi deve recuperare, sarà un osso duro per tutti".