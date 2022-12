News Juve, annuncio pesantissimo su Vlahovic: “Chi gli sta intorno…”

La rinascita della Juventus dovrà procedere per step, ma quello che i vertici bianconeri ci hanno tenuto a sottolineare a più riprese è che le attuali vicende processuali non condizioneranno i progetti ambiziosi del club. Certo a gennaio non si potranno fare spese folli, anche per mantenere un basso profilo visto quello che sta succedendo in questo momento, ma si lavorerà comunque per rendere la Vecchia Signora ancora più forte.