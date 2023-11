Ranieri: “Alla Juventus due anni super positivi. Non ho rimpianti”

Nella conferenza stampa di vigilia del match contro laJuventusha parlato l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri. Il tecnico ha parlato dei suoi trascorsi alla guida dei bianconeri: "Quando c'ero io penso che il bilancio fosse buono, ho ripreso una squadra dalla Serie B. Due anni super positivi nei bianconeri, siamo arrivati terzi e secondi e non c'erano i campioni degli anni precedenti. Ho smesso io di allenare, non mi hanno mandato via e non ho rimpianti, ma questo lo spiegherò quando smetterò di allenare".