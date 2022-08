Juve, Ramsey riparte dal Nizza: ecco il comunicato ufficiale

Il centrocampista gallese, dopo aver rescisso con la Juventus, ha trovato la sua nuova destinazione: ricomincerà dal campionato francese.

redazionejuvenews

Il futuro di Aaron Ramsey sarà in Ligue 1. Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento del centrocampista gallese al Nizza. Dopo la rescissione consensuale con la Juventus, il giocatore quindi ripartirà dalla Francia per ridare slancio alla sua carriera, che negli ultimi anni ha subito un brusco stop. Ramsey era arrivato a Torino nel 2019 a parametro zero dall'Arsenal. Ma nella sua esperienza bianconera non ha mai trovato la chiave giusta per imporsi. Corpo estraneo dal punto di vista tattico e bersagliato dai problemi fisici, il gallese è stato più un peso per il bilancio, visto l'alto ingaggio, che un valore sul campo. Dopo la parentesi in prestito ai Rangers nella seconda parte della scorsa stagione, ora ripartirà dalla Costa Azzurra.

Questo il comunicato del Nizza: "Un giocatore di grande esperienza si è trasferito a Le Gym: il talentuoso e carismatico leader Aaron Ramsey. Centrocampista versatile con grandi qualità atletiche e tecniche oltre che una buona propensione al gol, il 31enne Aaron Ramsey è stato protagonista dell'Arsenal nella Premier League inglese, con cui ha collezionato 371 presenze (65 gol) tra il 2008 e il 2019, vincendo tre FA Cup (2014, 2015, 2017). Il più giovane capitano in assoluto della nazionale gallese (a soli 20 anni), che ha vestito anche i colori di Cardiff e Nottingham Forest nel Regno Unito, per poi giocare con la Juventus dal 2019. Ha collezionato 69 presenze con La Vecchia Signora prima di ceduto in prestito ai Rangers FC in Scozia per i primi sei mesi del 2022, con il quale ha giocato la finale di UEFA Europa League e vinto la Coppa di Scozia.

Una star internazionale affermata, Ramsey ha collezionato 74 presenze con i Dragons, giocando in due campionati europei (2016, 2020), ed è stato nominato nell'Euro Team of the Tournament nel 2016 quando il Galles ha raggiunto le semifinali. Il centrocampista, che ha giocato anche 81 partite continentali, di cui 65 in Champions League, è entusiasta della sfida di giocare per Les Rouge et Noir nella prossima stagione. Benvenuto nella tua nuova casa, Aaron".