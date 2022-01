Ramsey verso l’addio: intesa con i Glasgow Rangers

Il calciatore gallese, dopo aver rifiutato il ritorno in Premier League, sembra aver raggiunto l'accordo con il club di Glasgow e sarebbe pronto a partire

redazionejuvenews

Dopo aver passato quasi tutta la sessione di mercato osservando le mosse e gli sviluppi delle altre squadre, la Juventus si è attivata negli ultimi giorni ribaltando il banco ed entrando prepotentemente nelle trattative di questo gennaio. I bianconeri hanno chiuso in pochi giorni gli acquisti dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, per il quale la Vecchia Signora verserà nelle casse dei viola 70 milioni di euro più cinque di bonus, di Densi Zakaria dal Borussia Monchengladbach per 7 milioni di euro, e di Federico Gatti dal Frosinone, con il difensore che rimarrà in Ciociaria fino al termine della stagione.

I bianconeri non si sono però mossi solo in entrata, dato che hanno dovuto fare posto in rosa ai nuovi acquisti: per questo Cherubini ha definito gli accordi per la cessione di Kulusevski e Bentancur al Tottenham.I due giocatori sono passati al club di Conte e Paratici, con la Juventus che è riuscita a liberarsi di due giocatori non più funzionali al progetto di Massimiliano Allegri. In questo ultimo giorno di mercato, la dirigenza sta provando a piazzare l'altro esubero, Aaron Ramsey, per il quale potrebbe essere stata trovata una soluzione.

Il giocatore sarebbe infatti ad un passo dai GlasgowRangers. La trattativa è avviata verso la conclusione, con il calciatore che dopo aver rifiutato la Premier League, con Burnley e Crystal Palace che avevano provato a prenderlo, è pronto ad andare a giocare in Scozia. La formula della cessione sarà quella del prestito fino a fine stagione con la Juventus che contribuirà a pagare parte dell'ingaggio, circa il 30%. Alla fine della stagione poi i Rangers avrebbero l'obbligo di riscatto in caso di vittoria del campionato, per una cifra intorno ai 5,5 milioni di euro, con un contratto per il giocatore per i prossimi 4 anni a 4 milioni a stagione. Manca solo l'ufficialità e poi anche Ramsey andrà via da Torino.