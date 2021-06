Malinovsky al veleno: “Prima di scrivere controllate le informazioni. Mai paragonato CR7 a nessuno”

Il giocatore dell'Atalanta ha postato una storia sui social

redazionejuvenews

Nella giornata di ieri il talento dell'Atalanta Ruslan Malinovski ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, dichiarando quanto segue al canale Youtube Baliko: "Il più forte in Serie A non è Cristiano Ronaldo, ci sono giocatori molto più forti di lui. Ad esempio il più forte con cui ho giocato che è senza dubbio Muriel. E' un giocatore incredibile, se le cose fossero andate un po' diversamente avrebbe giocato per una squadra come il Barcellona. Strano non sia accaduto, forse è stata colpa del carattere. Ma Muriel è sempre sorridente. L'anima dello spogliatoio". Dichiarazioni che hanno avuto un forte impatto mediatico, tanto da finire tra le prime pagine di tutti i quotidiani odierni.

Ma é stato lo stesso Malinovsky a svelare un curioso retroscena e lo ha fatto attraverso un post condiviso tra le sue storie Instagram, in cui attacca la stampa per aver riportato le informazioni in maniera sbagliata.

"Ha chiesto chi é il miglior giocatore di Serie A quest'anno? Abbiamo parlato di Ronaldo, ho detto che era difficile da dire, molti giocatori hanno giocato ad alto livello. Ho detto che Muriel é forte all'Atalanta e Zielinski in campionato, ma non ho paragonato Ronaldo a nessuno. Sappiamo tutti che non ci saranno giocatori come Messi e Ronaldo per i prossimi 100 anni. Prima di scrivere qualcosa i giornalisti devono imparare le informazioni".