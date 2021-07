Raduno Juventus Women: tutte le convocate bianconere per la nuova stagione

Le convocate bianconere

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato le convocate bianconere al raduno pre-stagionale che è iniziato oggi e finirà con la prima partita ufficiale della nuova stagione: il preliminare di Champions League del 18 agosto contro la squadra macedone del Kamenica Sasa. Di seguito riportiamo la nota del club bianconero: "Ci siamo: è partita oggi la stagione delle Juventus Women. Non mancano le novità nel team delle Campionesse d’Italia, che hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivi, e che proprio oggi non solo hanno incontrato il nuovo Mister, Joe Montemurro, ma hanno anche ricevuto la visita e il saluto dell’amministratore delegato area Football Maurizio Arrivabene e di Stefano Braghin, Head of Juventus Women. Sabato mattina si comincia a lavorare in campo, per il primo allenamento della stagione. Il calendario si farà presto intenso: dalla fine di luglio sono in fase di organizzazione una serie di amichevoli, in avvicinamento a quello che sarà il primo grande appuntamento della stagione: il preliminare di Champions League del 18 agosto contro la squadra macedone del Kamenica Sasa e la sfida successiva, 3 giorni dopo. Ecco l’elenco delle convocate per il raduno delle bianconere.