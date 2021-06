Ufficiale: Joe Montemurro è il nuovo tecnico delle Juventus Women

Il nuovo allenatore delle Juventus Women

Nella sua seconda stagione alla guida delle inglesi, l'Arsenal si laurea campione d'Inghilterra: non succedeva dal 2012. E non solo vince, ma lo fa facendo registrare il record di punti per il club nell'ultimo decennio di Women's Super League. La nomina come FIFA The Best World Women’s Manager of the Year è naturale conseguenza dei traguardi raggiunti. Negli ultimi tre campionati l'Arsenal é, inoltre, la squadra che ha vinto più partite di Women's Super League inglese (45 su 57 giocate) ed è la squadra che ha segnato più gol (173, oltre tre di media a incontro). Degno di nota anche il cammino europeo: sotto la sua guida l'Arsenal ha raggiunto i quarti di finale di Women's Champions League nell'edizione 2019/20, cosa mai successe nelle precedenti sette stagioni. Numeri, trofei e la voglia di mettersi in discussione e puntare sempre al massimo sono il miglior biglietto da visita, indicatori chiari di un modo di intendere il calcio e lo sport che si sposano con lo spirito e l'identità delle Juventus Women. Dopo le quattro stagioni indimenticabili che abbiamo vissuto, Mister Montemurro è pronto a regalarci altre vittorie e altri sogni. Gli auguriamo il meglio e non vediamo l'ora di vivere insieme le sfide che ci attendono. Benvenuto, Mister!".