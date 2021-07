Calciomercato Juventus, notizia improvvisa: è rottura, Allegri ci pensa

Ve lo abbiamo sempre ripetuto, ma non è certo una novità: nel calciomercato tutto - ma veramente tutto - può succedere. Le cose cambiano velocemente, situazioni ed equilibri si spostano nel giro di pochissime ore. Insomma, quello che può sembrare vero e sicuro il giorno prima, può rivelarsi nella realtà tutto il contrario il giorno successivo. Facciamo questa premessa per introdurre una delle ultime notizie di mercato che riguardano da vicino la Juventus e che sta girando proprio in queste ore: ecco cosa sta succedendo <<<