Rabiot: “Il mio ruolo qui è diverso rispetto alla Juve. Su Pogba…”

Adrien Rabiot, calciatore della Juve, ha detto la sua dalla conferenza con la Francia. Ecco le sue parole: "Pogba? Non so cosa gli succederà. Parliamo, ci siamo visti prima della mia convocazione in Nazionale e abbiamo cenato insieme. Conosciamo tutti Paul, è sempre molto sorridente, molto estroverso. Naturalmente penso che la situazione gli stia pesando. Spero che riesca a ottenere la sanzione meno pesante possibile. È sconfortato, ma penso che lo siamo tutti per questa situazione. È un grande giocatore, un grande uomo. Affrontare tutto quello che ha dovuto affrontare, è molto difficile per qualsiasi persona.