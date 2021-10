Qui Roma, Zaniolo torna in gruppo

Zaniolo torna in gruppo

redazionejuvenews

In vista del prossimo match di Serie A fissato per domenica all'Allianz Stadium tra Juventuse Roma, il club giallorosso ha recuperato un elemento importante. Si tratta di Nicolò Zaniolo che non aveva potuto partecipare alle sfide dell'Italia di Nations League per un problema al flessore e quindi era dunque rimasto a lavorare a Trigoria. Oggi l'esterno della Roma ha partecipato all'allenamento completo con il gruppo ed ha dunque completamente recuperato per il prossimo big match del campionato di Serie A. Match che per la squadra allenata da Massimiliano Allegri sarà sicuramente decisivo per far tornare la Juventus nella parte alta della classifica.

I bianconeri intanto stanno lavorando alla Continassa in attesa che tornino alla base anche tutti i giocatori impegnati con le nazionali. Sia la Roma che la Juve avranno un grande problema con i sudamericani che torneranno solamente un giorno prima del match di domenica prossima (per la Roma Vina). La Juve, due giorni fa, ha vinto una amichevole interna contro l'Alessandria per 2-1 ed ha visto il ritorno in campo di Kaio Jorge, ma soprattutto di Arthur. I due sono stati fuori per infortunio per tutto l'inizio di stagione e ora saranno finalmente a disposizione completa del tecnico Massimiliano Allegri per la sfida contro la Roma.

Di seguito riportiamo le probabili formazioni per il match di domenica prossima tra Juve e giallorossi all'Allianz Stadium di Torino. Juve che si trova in emergenza totale a centrocampo dopo l'infortunio rimediato in nazionale da parte di McKennie che sicuramente sta vivendo un periodo non proprio fortunato. Allegri che schiererà in campo il solito 4-4-2 con mediani Locatelli e Bentancur.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Cuadrado, Kean, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Abraham. Allenatore: José Mourinho