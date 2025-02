Qui Psv, De Jong: “Juventus? Sarà una partita molto diversa”

In conferenza stampa, Luuk De Jong, calciatore del Psv Eindhoven, ha parlato in vista della sfida di Champions League alla Juventus

Alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus, ha parlato il calciatore del Psv Eindhoven, Luuk De Jong. Ecco le sue parole: “Dalla sfida del girone è passato troppo tempo, adesso sia loro e che noi abbiamo altri giocatori. Noi proviamo sempre ad imparare dalle sfide precedenti, si può sempre imparare qualcosa dalle sfide che abbiamo già giocato. Sono passati 5 mesi, adesso si gioca in modo diverso e mi auguro che anche il risultato possa essere diverso”.

De Jong: “Abbiamo avuto troppi alti e bassi. Cerchiamo più continuità”

Inoltre, sul momento della sua squadra, il calciatore ha aggiunto: "Potevamo stare meglio dopo il Willem II. Qualcosa resta sempre in vista della prossima partita, ma lo sappiamo questo è il calcio. Ieri ci siamo allenati ed è la cosa è finita lì, ora ci prepareremo per la Juventus. È successo un po' di tutto, il rendimento dopo la partita col Feyenoord non è stato continuo. Ci sono troppi alti e bassi, se si vuole giocare al top bisogna sempre rimanere ad alto livello. Non voglio entrare nel dettaglio, anche perché le scuse non servono nel calcio e nello sport a questi livelli".